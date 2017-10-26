Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere de eğitim vermek istiyoruz. Bizden eğitim desteği isteyen ülkeleri de göz önüne aldığımızda sorumluluğumuzun her geçen gün arttığının da farkındayız." dedi.

Yılmaz, Hilton Garden Inn Sivas'ta düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkede UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun çalışmaları hakkında farkındalığın artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin yerinde olacağını aktaran Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun çalışmalarını her zaman destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, UNESCO'nun misyonunun eğitimle gerçekleşeceğini, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ancak eğitimle ulaşılabileceğini dile getirerek, herkes için fırsat eşitliğini sağlayan kaliteli bir eğitimin bakanlıklarının öncelikli görevi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de eğitimin iyi bir yerde olduğunu belirten Yılmaz, "Ben böyle deyince bakıyorum, aynen bu fil gibi, bazıları sadece filin ayağını tutuyor kendilerince bir tanım yapıyor veya burnundan tutuyor kendince bir tanım yapıyor. O zaman da 'A bak böyle dedi' diyor. Onların gördüğünden çok daha fazlasını çok net olarak biz görüyoruz. Türkiye'nin nereye gittiğini, ne olduğunu, hangi durumda olduğunu, onu da çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Suriyelilere de eğitim vermek istiyoruz"

Yılmaz, Türkiye'nin büyüklüğünü görmek isteyenlere, Türkiye'den dışarıya gitmesini önererek, "İster Amerika'ya gitsin, çok net olarak söylüyorum, ister Avrupa'ya gitsin, isterse en doğuya gitsin. Türkiye her alanda çok büyük bir başarı elde etti. Sorumluluğumuz çok fazla. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere de eğitim vermek istiyoruz. Bizden eğitim desteği isteyen ülkeleri de göz önüne aldığımızda sorumluluğumuzun her geçen gün arttığının da farkındayız." dedi.

Afrika Ülkeleri Eğitim Bakanları Toplantısı'nın geçen hafta İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Afrikalı bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Her birisiyle yapılan görüşmede ülkemizin eğitim sistemini tanıttık ama bir de UNESCO Yürütüme Kurulu adaylığımıza destek de talep ettik. Birçoğu açık olarak desteğini vereceğini söyledi. İnşallah, bu Afrika ülkelerinin eğitim konusundaki bizden beklentilerini karşılamak için de bundan sonra çok daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'yi zengin, güçlü ve mutlu insanların yurdu yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğitimin amacı budur, insanı mutlu kılmak. Bir eğitim düşün ki insanını mutlu kılmıyor, hayata bağlatmıyor, hayata tutundurmuyor, yarına olan umutlarını artırmıyor. Orada doğru bir eğitim var demek mümkün değildir. Eğitimin amacı insanı hayata bağlamak, yarına olan umutlarını artırmak. Biz birçok alanda bundan çok iyi mesafe aldığımızı söylüyoruz. İnsanı mutlu kılmanın, zengin kılmanın, ülkesiyle, kendi kimliğiyle gurur duyacak bir halde yaşatmanın yolu yine eğitimle olur. Çünkü farklılıkları da zenginlik olarak görecek, onları da benimseyecek, yük olarak değil, kimliğinin asli unsuru olarak görecek. Bunu da yine eğitimle başarabiliriz. Eğitim çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen ve gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir."

Kaliteli ve fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimin değişmez hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu hedef doğrultusunda çok önemli mesafeler kaydettik. 64 bin 200 okulda, 17 milyon 700 binin üzerinde öğrencimize bir milyon 62 bin öğretmenimizle eğitim veriyoruz." dedi.





- "58 bin dersliği yaparsak ikili eğitimi kaldıracağız"

Yılmaz, kaliteli eğitimin önemli olduğunu, bunun da eğitime kaynak ayırmaktan geçtiğini vurgulayarak, hükümetleri döneminde eğitime yapılan yatırımları anlattı.

Kaliteli bir eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdüklerini, 45 bin 300 dersliğin de yapımının devam ettiğini aktaran Yılmaz, "İkili eğitimi ortadan kaldırmak için ihtiyacımız olan derslik sayımız 77 bindi, 24 Kasım 2016'ydı bir yıl oldu. 77 bin eksikten şimdi 58 bin derslik ihtiyacına düştü. 58 bin dersliği yaparsak ikili eğitimi kaldıracağız. 45 bininin yapılmakta olduğunu söyleyeyim." dedi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalttıklarını, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirdiklerini, Fatih Projesi'ni başlattıklarını, müfredatı yenilediklerini hatırlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2003-2017 arasında 5 milyar 881 milyon şartlı eğitim yardımı yaptık. Her alanda okullaşma oranını artırıyoruz. Kızlarımızın okullaşmasına önem veriyoruz. 2001-2002 yılında ilköğretimde kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 88,45 iken 2016-2017'de ilkokulda 91,24, ortaokulda 95,76. Ortaöğretimde yüzde 42,97 iken şimdi 95,76. Yüksek öğretimde 2001-2002'de okullaşma oranı yüzde 12,17 iken şimdi yüzde 44,41. Yaklaşık 4 kat artmış. İyi olan bir husus erkeklerden daha fazla. Erkeklerin oranı yüzde 40,53, net. Üniversitelerde kız öğrencilerimizin sayısı erkek öğrencilerimizden fazla, eğitim fakültelerinde öyle."

Toplantıya Vali Davut Gül, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer katıldı.