AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Bizim birbirimize küsme, darılma ve yan bakma lüksümüz yoktur. Bu memlekete hizmet etmek istiyorsak, hep birlikte 'bayrak inmesin, ezanımız susmasın' diyorsak, hep beraber, yan yana gelip bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karacan, daha sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Karacan, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Kırıkkale'de çok güzel bir tabloyla karşılaştığını belirtti.

Kırıkkale'ye sivil toplum kuruluşlarını dinlemeye geldiğini vurgulayan Karacan, "Sivil toplum kuruluşlarının tavsiyesi, önerisi ve ödevi ne varsa bunları almaya geldim. Bundan sonraki süreçte sivil toplum örgütleriyle olan yol haritasıyla ve onların sorunlarıyla ilgilenecek kişi benim." diye konuştu.

Karacan, "Sivil toplum örgütlerinin şehriyle beraber, iktidar partisiyle el ele verip, milletvekili, belediye başkanıyla yan yana gelerek neler yapabileceğini bilen birisiyim. Ne tek başına siyasetçi yapabilir ne de yan yana gelmeyen sivil toplum örgütleri bunu yapabilir. Bunlar birlikte olduğunda o iller başarılı oluyor. Bizim birbirimize küsme, darılma ve yan bakma lüksümüz yoktur. Bu memlekete hizmet etmek istiyorsak, hep birlikte 'bayrak inmesin, ezanımız susmasın' diyorsak, hep beraber, yan yana gelip bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hep birlikte bunu başarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden alacağı bilgiyi ve talepleri gerekli bakanlıklara ileteciğini aktaran Karacan, sivil toplum kuruluşlarından kentle veya ülke sorunlarıyla alakalı görüşlerini bildirmelerini istedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.