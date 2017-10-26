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EDİRNE (AA) - Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz, vücudun sürekli bir enfeksiyon ajanı ile karşı karşıya geldiğini belirterek, "Bunun sonucunda da farklı bir reaksiyon geliyor. İmmün sistem de vücuttaki bu reaksiyonu önlemek için sürekli bir savaş halinde." dedi.

Türk İmmünoloji Derneği ve Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) iş birliğince üniversitenin Devlet Konservatuvarı Konferans Salonu'nda 12. İmmünoloji Sempozyumu düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Günnur Deniz, sempozyumdaki konuşmasında, insan vücudunun gün boyu enfeksiyon ajanlarıyla karşı karşıya geldiğini söyledi.

Bağışıklık sisteminin vücutta etkisini gösteren enfeksiyonlara bağlı oluşan reaksiyonlarla mücadele ettiğini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki vücudumuz sürekli bir enfeksiyon ajanı ile karşı karşıya geliyor. Bu enfeksiyon ajanı kanser hücresi olabilir, ilaçlar olabilir. Bunun sonucunda da farklı bir reaksiyon geliyor. İmmün sistem de vücuttaki bu reaksiyonu önlemek için sürekli bir savaş halinde. İmmün sistem burada yanıtın oluşmasını engelliyor. Bu engelleme de birtakım bariyerlerle sağlanıyor. Bu bariyerler mekanik, kimyasal ve biyolojik olabilir. Eğer patojen bu bariyerleri geçerse bu defa vücuttaki doğal immün sistem patojeni yok etmek üzere devreye giriyor. Baktığınızda, vücut koruyucu bariyerleri çok güzel bir şekilde oluşturmuş. İlk başta vücut derisi bunları engellemek için çalışıyor. Daha sonra solunum yolu ve farklı mekanizmalarla patojenin vücuda girmesi, girerse de yaşaması engellenmeye çalışılıyor."

Bağışıklık sistemindeki koruyucu organ ve dokuların önemli olduğunu dile getiren Deniz, "İlk başta bademcikler giriş yolunu oluşturuyor. Bunlar immün sistemin koruyucu organları oluyor. Bağışıklık sistemi doğada karşılaştığı bu patojenlere karşı 3 şekilde salınım yapıyor. Birincisi dışarıdan gelen patojenlerin vücudumuza karşı yabancı olduğunu algılıyor. İkincisi bunlara karşı savunmaya başlıyor ve en önemli özelliği de savunmayı bir daha unutmamak üzere belleğine kaydediyor."

Yarın sona erecek sempozyuma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.