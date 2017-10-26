FETÖ sanığı imama hapis cezası talebi

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan ve darbe girişimi gecesi sela okumadığı öne sürülen cami imamının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık M.Z ile avukatı hazır bulundu.

Evindeki aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen çok sayıda CD ve kaset bulunan M.Z, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakkındaki 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sela okumadığı iddialarına ilişkin savunma yapan sanık M.Z, bulunduğu yerde telefonunun çekmediğini, dolayısıyla ulaşılamadığını öne sürdü.

Aleyhindeki beyanları kabul etmeyen sanık, suçlamaları reddetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını veren duruşma savcısı, sanığın darbe girişimi gecesi sela okumaması, evinde bulunan CD ve kasetler nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğinden hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın savunma için süre istemesi ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.





