"Uluslararası Mercidabık'tan Günümüze 500 yılda Ortadoğu Sempozyumu"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından düzenlenen "Ulusararası, Mercidabık'tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu" başladı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, KİYÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Mercidabık Zaferi ile aynı güne denk geldiğini anımsattı.

Sempozyumdan beklentilerinin bahse konu coğrafya üzerinde konuşulan kavramların mahiyeti hakkında bilgilenmek olduğunu ifade eden Tekinarslan, Kilis'in bu anlamda önem arz eden bir il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kilis, Suriye'deki hadiselerin ortaya çıkmasıyla değil, öncesinde de Türk tarihinde önemli bir yere sahip. Osmanlı tarihinde de cumhuriyet tarihinde de önemli bir il. Bunun göz önüne getirilmesi hepimizin ortak çalışması gereken hususlardandır. 501 yıl sonra Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle belli bir askeri harekatı yürütmek durumunda kaldık. 501 yıl önce Yavuz Sultan Selim güneydeki bütün karmaşaya, bölünmüşlüğe ve otorite kavgalarına son vermek, İslam'ın birlikte bir güç olabileceğini ortaya koymak adına belli savaşlar yürütüyor. Karşısında mücadele ettiği insanlar da var. Tıpkı Çaldıran Savaşı'nda olduğu gibi. Burada her ırktan, kavimden ve milletten insan yaşıyor. Mercidabık'tan bugüne kadar gelen süreci her yüzyılda bir ele alırsak, Osmanlı Devleti'nin hükümran olduğu 1700'lü yılların sonlarına kadar burada kimsenin bir başka kişinin burnunu kanatmadığına şahit oluyoruz."

Vali Tekinarslan, 1. Dünya Savaşının bitmesinden sonra aynı isim ve aynı mantaliteyle devam eden tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna dikkati çekerek, bunun dışında neredeyse tüm ülkelerin mantalite, rejim, sınır, ilişki ve ittifak değişiklikleri yaşadığını söyledi.

Bölgede bir günde savaş çıkarken barışın 100 yıl geçse bile gelmeyebildiğini anlatan Tekinarslan, "Türkiye burada etkin bir şekilde söz sahibi değilse çıkan savaşlar, savaşın hiç bir tarafına fayda getirmiyor. Hiç bir savaş adalet anlayışı üzerinde çözümlenmeye çalışılmıyor. Tamamen yabancı ülkeler kendi yararına gördükleri ülkeleri ön plana çıkarmak diğerlerini imha etmek şeklinde realize oluyor." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Kara da hemen sınırın diğer tarafında dünyanın aklının alamayacağı vahşetin yaşandığını ifade etti.

Kara, Kilis halkının kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını ancak asayiş olaylarının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Bu durumu batı kafasıyla anlamak mümkün değil, Buradan haykırıyoruz, 'dünya insanlık tarihinin en büyük kültürel mirası dünyanın 7 harikası değil, insanın vicdanındaki iyilik duygusudur." dedi.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, geçmişte ilim, ahlak, iyilik ve merhametin bir medeniyet olarak teşekkül ederek, tüm dünyaya ses verdiği bir coğrafyanın bugün kan, gözyaşı, kardeş savaşı ve çatışmaların mekanı olmasının yürekleri sızlattığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Ruhat Yaşar'ın başkanlığında, Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez'in katılımıyla ilk oturum başladı.

Kilis'te 2 gün sürecek sempozyumda, Arap baharı ve Ortadoğu, Suriye'deki iç savaş ve Türkiye'ye etkileri, Kilis ve tarihi, Ortadoğu'da mezhep çatışmaları ve sosyal politika, Ortadoğu'da siyaset ve jeopolitik, göç ve ilgili sorunlar, Ortadoğu'da din ve kültür, İslam, gelişim ve sosyal meseleler gibi konular ele alınacak.

