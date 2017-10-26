Gaziantep'te market yağmalayan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir marketin yağmalanması olayıyla ilgili aranan zanlı, poli̇si̇n di̇kkati̇ sayesi̇nde yakalandı.
Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki bir marketin kasiyerine bıçak gösteren şüpheli, marketteki gıda maddelerini yağmalayıp kaçtı.
Market görevlilerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri olayın şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Bu sırada motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan E.A'nın eşkalinin, yağma olayını gerçekleştiren zanlı ile benzediğini tespit eden güvenlik güçleri, zanlıyı kasiyere teşhis ettirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.