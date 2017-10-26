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MANİSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 1999 öncesinde inşa edilen yapıların dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu belirterek, "Bir hesap yaptık, 15 sene içinde değiştirebilir miyiz? Evet değiştiririz" dedi.

Bakan Özhaseki, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesince düzenlenen, "Manisa Kentsel Dönüşüm Çalıştayı"nda, şehzadeler şehri Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu'nun dünyanın en eski medeniyeti olarak kabul edildiğini ve her köşesinde tarihten izlerin bulunduğunu anlatan Özhaseki şöyle konuştu:

"Şimdi günümüze geldiğimiz zaman doğrusu biraz iç yakıcı bir durumla karşı karşıyayız. Halihazırda kurmuş olduğumuz şehirler için bir isim takmak gerekirse, 100 yıldır Cumhuriyet dönemindeyiz. İnşallah huzur ve ağız tadıyla bağımsız olarak devam ederiz ama bizim kurduğumuz bu şehirler için ne isim veririz bilmiyorum. Arabesk medeniyeti desek doğru olur. En büyük şehirlerimizde bile 100 katlı bir gökdelen yanında 4-5 tane baraka, ilerisine gidiyorsunuz bir tamirhane, ilerisine gidiyorsunuz 3 katlı bir yapı onun yanında bir fabrika. O tarihi eserlerimizin bulunduğu yerleri biraz koruyabilsek, yeni şehirler alanlarına düzgün bir planlaşma ile yeni şehirlere doğru gitsek heralde çok daha uygun bir şehir ortaya koyar ve çıkarırdık."

- Yılda 500 bin dönüşüm

Bakan Özhaseki, geç planlamanın bir ürünü olarak sağlıksız ve kimliksiz şehirlerin ortaya çıktığını belirterek, kentlerin geleceğinin o şehirde yaşayan temsilcilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

ABD'ye yaptığı bir geziden bahseden Özhaseki, oradaki imar planlarının 1711'li yıllarda, Türkiye'de ise en erken planlamanın 1930 yılında yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu anımsatan Özhaseki, son yüz yıl içinde 6 ve üzerinde 56 deprem olduğunu bunların sonucunda 100 bine yakın can kaybının yaşandığını belirtti.

Özhaseki, 1999 depreminden sonra çıkarılan yönetmeliğe göre inşa edilen yapıların daha önceki binalara göre daha sağlam olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Müteahhitlik hatası yoksa, herhangi bir malzemeden çalınmamışsa 1999 yönetmeliğinden sonra yapılan binalarda insanlar rahatlıkla oturabilir. Bunun dışındaki binaları herkes bir kontrol ettirmeli, çünkü içinde en sevdiklerimizin canlarını taşıyoruz, mallarımız var içinde. Onlar biraz riskli görünüyor. Peki bunların adedi kaç, 15 milyon civarında. Yapılan araştırmada bunların yarısının direkt risk grubu arasında olduğu görünüyor. 1999 önce inşa edilen riskli yapıların hepsini değiştirmek ve dönüştürmek gibi bir işimiz olmalı bakanlık olarak. Bir hesap yaptık. 15 sene içinde değiştirebilir miyiz? Evet değiştiririz. Yılda 500 bin bağımsız birim var. Bunun 150-200 bini İstanbul'da geri kalan 300-350 bini Anadolu'da. Bunları yapabilecek gücümüz var, bilgi birikimimiz var."

Kentsel dönüşümle krizin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Özhaseki, bununla ilgili yeni bir yasa hazırladıklarını ve bu sayede kentsel dönüşümün hızlanacağını belirtti.

İller Bankası tesislerinin satılarak elde edilecek gelirin kentsel dönüşüme aktarılacağını dile getiren Özhaseki, kentsel dönüşümle birlikte ekonomide de canlanma olacağını kaydetti.

Özhaseki, inşaatlarda yerli malın kullanılması için desteklerin bulunduğunu anlatarak, "Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörü Türkiye'de kalkınmanın lokomotifi olacak bir sektör olarak duruyor." dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise çalıştayın temasının kentin en büyük probleminin çözümüne yönelik olduğunu söyledi.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da Türkiye'yi ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalıştaya, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ilgililer katıldı.