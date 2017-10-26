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İçişleri Bakanı Soylu:

26 Ekim 2017 Perşembe, 14:58

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz işlerini hem gereği gibi hem de sorumlulukla gerçekleştirmektedir. Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor." dedi.

Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen "Ombusmanlık, Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları Toplantısı"na katılmak üzere Trabzon'a geldi.

Bakan Soylu'yu Trabzon Havalimanı'nda Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanı VIP çıkışında bir gazetecinin, "Giresun'da yakalanan teröristin Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden biri olduğu söyleniyor. Doğru mu?" sorusu üzerine Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz işlerini hem gereği gibi hem de sorumlulukla gerçekleştirmektedir. Operasyonlar aynı ciddiyetle devam ediyor." yanıtını verdi.


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