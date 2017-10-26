Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 televizyon, 6 cep telefonu, 2 tablet, 2 kol saati, bir fotoğraf makinesi, bir ses sistemi, bir güç kaynağı, 6 askeri kamuflaj, 3 bıçak, bir oto teybi, bir motosiklet, 3 gram eroin, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 8 kerpeten, 3 makas, 3 kargaburun ve 4 pense ele geçirildi.