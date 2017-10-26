Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiası

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriyeli zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye sınırından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.E.A, M.A. ve M.Ş.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.E.A. savcılık kararıyla serbest bırakıldı, M.A. ve M.Ş.M ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.