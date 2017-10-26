Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,027-1,111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,027
|1,111
|Ekmeklik diğer buğday
|0,976
|1,010
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,990
|1,113
|Makarnalık buğday
|1,061
|1,061
|ARPALAR
|Arpalar
|0,882
|0,882
|Yemlik Arpalar
|0,862
|0,882
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,755
|0,805
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,636
|3,636