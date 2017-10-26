Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Ticaret Borsası

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:10

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,027-1,111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,027 1,111
Ekmeklik diğer buğday 0,976 1,010
Düşük vasıflı buğdaylar 0,990 1,113
Makarnalık buğday 1,061 1,061
ARPALAR
Arpalar 0,882 0,882
Yemlik Arpalar 0,862 0,882
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,755 0,805
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,636 3,636


İLGİLİ HABERLER
Kayyum atanan şirketten kaçırılan makineler ele geçirildi
YEREL

KAYYUM ATANAN ŞİRKETTEN KAÇIRILAN MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ
Engelliler için 600 kilometre pedal çevirecekler
YEREL

ENGELLİLER İÇİN 600 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEKLER
GÜNCELLEME - Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Atiker Konyaspor'da Özdilek dönemi
YEREL

ATİKER KONYASPOR'DA ÖZDİLEK DÖNEMİ
DÜZELTME - &quot;FETÖ zanlılarının Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması&quot; başlıklı haberimizin spotunda geçen &quot;Dışişleri Bakanlığı müsteşarıyken&quot; ibaresi &quot;Dışişleri Bakanlığı şube müdürüyken&quot; ve girişinde yer alan &quot;eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı&quot; ibaresi &quot;eski Dışişleri Bakanlığı şube müdürü&quot; olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA FETÖ zanlılarının Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması
YEREL

DÜZELTME - "FETÖ ZANLILARININ YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMASI" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA GEÇEN "DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARIYKEN" İBARESİ "DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜYKEN" VE GİRİŞİNDE YER ALAN "ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI" İBARESİ "ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ" OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA FETÖ ZANLILARININ YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMASI
AK Parti Konya İl Başkanı Angı:
YEREL

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI ANGI:

Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI