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Gaziantep'te Bilim Şenliği

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:16

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

Gezegenevi ve Bilim Merkezinde düzenlenen şenlikte, Gaziantep, Kocaeli, Bursa ve Sancaktepe Bilim Merkezlerinde yapılan çalışmalarla TÜBİTAK 4006 Bilim projesi sergilendi. Tanıtım ve bilim kitapları stantları da yer aldı.

Beraberindeki Suriye'nin ilk ve tek astronotu Muhammed Ahmed Faris ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ile birlikte standları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecekle ilgili iddialarını gerçekleştirebilmek için çocukların çağa uygun şekiilde yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şu an bilgi çağının yaşandığını anlatan Şahin, "Çocuklara dünyadaki bütün bilim merkezlerinde olan fırsatları sunmamız gerekiyor. Tek başına Milli Eğitimin yapacağı çalışmalarla bunu başarmak zor ve topyekün bir sebep seferberlik gerekiyor. Biz de çocuklarımızın kitaptan öğrendiği bilgiyi teorikten pratiğe nasıl dönüştüreceği üzerine çalışmalar yapmalıyız. O yüzden de bu şenliği düzenledik." diye konuştu.

Şenlikte Gaziantep'in yanı sıra Kocaeli, Bursa ve İstanbul gibi bazı illerden getirilen çalışmaların da sergilendiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Artık endüstri 4,0'tan bahsediliyor. Burada biz ne yapmalıyız, onları tartışmalıyız. Biz o yüzden ilk Müslüman astronotu buraya getirdik. Suriyeli astronotumuzu, çocuklarımıza bunu nasıl başardığını, görmesini istedik. Gökyüzü fatihlerine ihtiyacımız var."

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