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Edirne’de "Ohi Bayramı"nda hareketlilik bekleniyor

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:19
Edirne’de "Ohi Bayramı"nda hareketlilik bekleniyor

EDİRNE (AA) – Edirne turizminde, Yunanistan’da İtalyan işgaline "hayır" cevabının verilmesinin yıl dönümlerinde kutlanan "28 Ekim Ohi Bayramı" hareketliliği bekleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Edirne’de yoğun bir Yunan turist hareketliliği yaşanacağını söyledi.

Hacıoğlu, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede otellerin birçoğunun Yunan misafirleri için özel programlar hazırladıklarını ifade ederek, "Otellerin tamamına yakını hafta sonu için dolu, tamamına yakını da Yunan müşterisi. Sektör artık konseptlerini turistlere göre hazırlıyor bu da sınır kenti Edirne'de bir turizm hareketliliğine neden oluyor. Yunan turistlerin konaklamalı gelmeleri Edirne için önemli, hem otelciler, hem esnaf için güzel. Bu hareketliliği artırmak için çalışmalarımızı sektörle devam ettirmek gayretindeyiz." dedi.

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin sınır kenti olma özelliğini fırsatlara daha fazla çevirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bacıoğlu, "Edirne, Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm hareketliliğinin merkezinde yer alan bir kent. Yunanistan’da kutlanan milli ve dini bayramlarda Yunanlı komşularımız Edirne’ye gelerek turizmde bir hareketlilik yaşatıyor. OHİ Bayramı da bunlardan biri. 28 Ekim, 2. Dünya Savaşı esnasında ülkeyi işgal etmek isteyen İtalya’ya hayır dedikleri gün. Yunanlılar da bu günü çeşitli etkinliklerle kutluyorlar. Tabii ki biz de sınır kenti olmamızdan dolayı Yunan vatandaşlar bugünü kutlamak için kente geliyor. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşmış durumda, eğlence yerlerinde rezervasyonlar yapılmış durumda. Yunanlılar bu tatil günlerini, Edirne’de alış veriş yaparak ve eğlenerek kutlayacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında kentte bulunan tarihi çarşılar yer alıyor.

-"Ekonomik katkı sağlıyorlar"

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, Ohi Bayramı dolayısıyla hafta sonu çarşıda çeşitli değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Yunanistan’dan gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Sanış, "Müşterilerimizin çoğunluğunu Yunan ve Bulgar turistler oluşturuyor. Hafta sonu da Yunan vatandaşları OHİ Bayramını kutlayacak. Biz esnaflar olarak da bu durumdan memnunuz. Kur farkındaki durumdan dolayı yabancı vatandaşların parası burada daha değerli oluyor. Böyle olunca Edirne onlar için cazip hale geliyor. Cumartesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumartesi günü çarşımızı daha erken açıp daha geç kapatacağız. Herkesi Edirne’yi gezmeye davet ediyoruz." dedi.

- Hazırlıklar tamamlandı

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da esnaflar olarak hafta sonu yaşanacak yoğunluğa hazır olduklarını belirtti.
Edirne’ye yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Dinar, "Komşuda bir bayram var. Kentimize doğru çok yoğun bir talep var. Biz esnaflar da bir bayram yapacağız. Tabii ki biz de gelecek turistlere en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentimizde gezecekler, alışveriş yapacaklar biz de onlara tava ciğer ikram edeceğiz. Edirne hareketli bir hafta sonu geçirecek." şeklinde konuştu.

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise hafta sonu kentteki tüm otellerdeki doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığını belirterek, "Edirne için turizm çok önemli bir anlam ifade ediyor. Yunanistan’da kutlanan bir bayram dolayısıyla Yunan vatandaşlar kente gelip bayramlarını mutlu bir şekilde geçirmek istiyor. Bu anlamda otellerde önemli bir yoğunluk var." diye konuştu.

-Ohi (Hayır) Bayramı

Kaynaklarda yer alan bilgiye göre, 28 Ekim 1940 tarihinde İtalya ordusu Yunanistan'ı işgal etmek istedi. İtalyan lider Benito Mussolini'nin gönderdiği 'teslim olun' mektubuna 28 Ekim 1940'ta Yunanistan lideri Giannis Metaksas 'Ohi' (hayır) cevabını vererek Yunanistan'ın İtalyan ordusu tarafından işgal edilmesine izin vermedi. Bu cevabın verildiği gün Yunanistan'da her yıl milli bayram günü olarak kutlanıyor.

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