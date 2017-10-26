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HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında Mersin'deki dava

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:21

MERSİN (AA) - Mersin'de yaptığı konuşmada "devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmazken, 3 avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık müdaafileri, müvekkillerinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yerine duruşmaya gelerek savunma yapması yönündeki taleplerini tekrarlarken, mahkeme talebi reddetti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Şubat 2018'e ertelendi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önündeki "Demokrasi ve Barış Mitingi"nde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde, "Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" suçlamasıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Demirtaş ve avukatlarının talebi üzerine dava dosyaları birleştirilmişti.

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