AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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HAKKARİ (AA) - AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Biliyoruz ki hedefimiz, kıblemiz, vicdanımız, bayrağımız, devletimiz bir. Bu birliğimiz birilerini rahatsız ediyor. Bu rahatsız edenleri bundan sonra da rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programı kapsamında Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, bölgeye, çukur kazanlara inat gönüller yapmaya geldiklerini söyledi.

"Geçmiş dönemlerde Hakkari'ye kar yağardı, kimse umursamazdı. Ama artık Hakkari'ye kar yağsa da korkmayacak. Zifiri karanlıklarda ağlamayacak Hakkarimiz." diyen Çalık, şöyle devam etti:

"Şemdinli asla terk edilmeyecek. Çukurca artık kimsesiz kalmayacak. Yüksekova ıssız ve sessiz olmayacak inşallah. Hakkari'me ne 'derbeder' ne 'çaresiz' demeyecek hiç kimse. Biz biliyoruz ki kar yağsa da korkmayacak Hakkari karanlıktan. Bahar geç gelse de memleketime dağları nergiz kokacak, lalezarlar coşacak. Zap vuslat içinde akacak ve bahar gelecek benim memleketime."

Çalık, dün gece saat 01.00 sıralarında Hakkari sokaklarında gezdiğini ve esnafa misafir olduklarını anlattı.

Kendisine gönül kapısını açan Hakkarililere teşekkür eden Çalık, şöyle devam etti:

"11 ay kış, bir ay ramazan olurdu Hakkari’de. Hani şu ilk altı ay çetin kış şartlarına direndiğiniz son altı ayda da yoksulluk ve mahrumiyet ile mücadele ettirilen evvel zamanlardan bahsediyorum. Binlerce kere şükürler olsun. Artık yollarımızı yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da Hakkari'ye yapmış olduğumuz yatırımlara hep birlikte devam edeceğiz."

Çalık, ülkede belediyecilik anlayışını kurak ve çorak bir toprak haline getirmeye çalışanların senelerce kardeş kavgası çıkarmanın hevesiyle yanıp tutuştuklarını dile getirdi.

Bunların etnik siyaset yaptıklarını, doğu ile batıyı ayırdıklarını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

"Doğuyu ve batıyı ayırdılar. 'Bendensin, bizdensin, bizden değilsin' dediler. Biz biliyoruz ki hep beraber biziz ve ben biliyorum ki siz ben, ben sizim. Hakkari, Trakya, Sinop, Hatay ile birlikte Türkiye'yiz. Hakkarili kardeşlerimizin bize söyledikleri artık Hakkari, havasıyla, suyuyla, gençleriyle, sporuyla, eğitimiyle, yatırımıyla, ticaretiyle anılsın. Biliyoruz ki hedefimiz, kıblemiz, vicdanımız, bayrağımız, devletimiz bir. Bu birliğimiz birilerini rahatsız ediyor. Bu rahatsız edenleri bundan sonra da rahatsız etmeye devam edeceğiz."

- "Terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Terör örgütleri ile mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini vurgulayan Çalık, "15 Temmuz kanlı darbesini yaşatan FETÖ ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK, DEAŞ, DHKP-C ile kısaca A'dan Z'ye alfabenin hangi harfini alırsa alsın, bütün terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, terörle mücadelede öncelikle yapılması gereken şeyin operasyonlar olduğunu ancak en önemli şeyin sosyal ve ekonomik kalkınma olduğunu ifade etti.

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın 15 yıldır temellerini atan AK Parti'nin Türkiye'yi sosyal devlet anlayışı ile tanıştırdığını anlatan Öznur Çalık, şunları kaydetti:

"Bu sosyal devlet anlayışında da en önemli amaç bu uyguladığımız sosyal politikalardır. Sizlerle beraber Hakkari'nin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Hakkari cazibe merkezlerimizden biri ve inşallah nasip olursa Hakkari'nin kalkınması için sizlerle birlikte burada yeni yatırımlar yapacağız. Devlet olarak Hakkari'ye fabrikalar kurulacak ve yatırımcılar gelecek.

Bilin ki gözyaşının rengi yoktur. Gözyaşı akıtanlar ya Türkler, Kürtler, Araplar ve Çerkezler. Ama gözyaşının üstünden beslenenlerin gözyaşı yok. Gülücüklerinin rengi var. O gülücüklerin rengi ise İngiliz, Amerikalı, Alman ve Fransızlar... Bizim döktüğümüz gözyaşlarına gülmekteler. Bu vesileyle biz Müslüman coğrafyasının insanları olarak bu coğrafyayı ayağa kaldıracak politikaları sizlerle beraber yürüteceğiz."

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kerim Yıldız ise, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programının ilkini Hakkari'de başlattıklarını, bu kapsamda kentte yapılan doğru çalışmaları ve eksikleri tespit etmek istediklerini dile getirdi.











