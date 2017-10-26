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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) düzenlenen "18. Yüzyıldan Günümüze 2. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi" başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, DPÜ İktisadi ve İdari Bilirmler Fakültesi anfisinde düzenlenen kongrenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türk-İslam siyasetinin, bu topraklarda var olmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

"Bizler bu topraklar üzerinde bin yılı aşkın bir hakimiyete sahibiz ve hep birlikte inanıyoruz ki bu hakimiyetin altında Türk-İslam siyasetinin büyük bir temeli, kaynağı ve gücü bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Nayir, şöyle devam etti:

"Bu temele, güce emek vermiş olan, bugün hayatta olan veya olmayan çok sayıda fikir adamımız vardır. O fikir adamlarından bugüne kadar elimize ulaşmış olan çok zengin bir varlığa da sahibiz. Biliyoruz ki bu kongreler, varlığımızı, şahsiyetleri ve eserlerini yeniden incelemeye ve günümüz insanına kazandırmaya birer vesile olacaktır. Yetiştirdiğimiz parlak beyinleri de bu sahalara yönlendirmeliyiz. Maalesef belki de bir oyunun parçası olarak en parlak gençlerimiz, çocuklarımız -ihtiyaç olmadığını söylemiyorum ama- tıp ve mühendislik gibi alanlara bilhassa yönlendirilerek bu alanlar biraz fakir bırakılmaya çalışılıyor. O alanlara da elbette ihtiyacımız var ama en az o kadar sosyal, siyasi ve toplum alanlarında da iyi yetişmiş, iyi eğitim alabilecek seviyedeki zekaya sahip gençlerimizin bu alanlara yönlendirilmesi lazım. Geleceğimize daha umutla bakmak için bu alanlarda yetişecek gençlerimizin, bu alanlara emek vermiş olan fikir adamlarımızı ve onların eserlerini bilmesi ve tanıması lazım."

- "Topraklarımızın, zenginliklerimizin sömürülmesini istemiyoruz"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de kongrenin birincisinin "Teşekkül Devrinden 18. Yüzyıla" başlığıyla 2015'te Aksaray Üniversitesinde düzenlendiğini hatırlatarak, kongre sürecinde yaklaşık 100 akademisyen ve araştırmacının bir araya geleceğini aktardı.

İslam coğrafyasının kan ağladığına işaret eden Gören, şunları ifade etti:

"Gerek yaşadığımız gerekse terk ettiğimiz coğrafya kan ağlıyor. Mazlum, mağdur coğrafyalar bizim gönül coğrafyamız. Artık suçlu aramakla, zalimlere, hainlere beddua ederek zaman kaybetmek istemiyoruz. Topraklarımızın, zenginliklerimizin sömürülmesini istemiyoruz. Artık yapmamız gerekenleri konuşma ve eyleme geçme zamanı. Menfaatlerimiz önceliğimiz olmuş, Allah rızası ve önceliği sadece dile dolanan bir temenni olmuş. Sonuçta hurafelerle, bidatlerle, riyalarla dolu, hadissiz, sünnetsiz, peygambersiz, namaz vaktinin geçtiğinden habersiz, liderlerinin sözünü İslam’ın emirlerinden üstün tutan gafil Müslümanlarla baş başa kalmışız. Namazdayken kıbleyi, ticarette teraziyi, hüküm verirken adaleti gözetmemiz gerekirken ayrılan, ayrıştıran, sapan, saptıran sefillere dönüşmüş oluyoruz."

Daha sonra, kongrenin açılış konuşması Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çalık tarafından yapıldı.

Üç gün sürecek kongrede, 19 ayrı oturumda Türk İslam fikriyatının modern zamanlardan itibaren devlet, siyaset, yönetim konularında yaşadığı dönüşüm, etkileşim, kaygı ve sancılar üzerine 80'e yakın bildiri sunulacak. Bildirilerin kitap olarak yayımlanması planlanan kongre 28 Ekim'de sona erecek.

Kongrenin Danışma ve Bilim Kurulunda, Türk İslam fikriyatı üzerine çalışan İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Şeker, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Ayhan Bıçak ile DPÜ ve Aksaray Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden Doç. Dr. Özgür Önder, Doç. Dr. Mehmet Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Murat Yaman ve araştırma görevlisi Gökçe Nur Şafak yer alıyor.

