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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

26 Ekim 2017 Perşembe, 14:50
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 43 Suriyeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Akyarlar açıklarından Yunanistan'ın İstanköy Adası istikametine seyreden yaklaşık 7 metrelik şişme bot olduğunu tespit etti.

Ekiplerce durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Suriye uyruklu bulunduğu belirlendi.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirilen Suriyeliler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


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