FETÖ'nün kripto yapılanması iddianamesi

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 20 sanık hakkında hazırlanan ikinci iddianame de kabul edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik operasyonlar çerçevesindeki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından, 13'ü tutuklu 20 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İncelenen ikinci iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Daha önce de "kripto" yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen 8'i tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanıkların 14 Aralık'ta hakim karşısına çıkmaları kararlaştırılmıştı.