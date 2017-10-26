Yaşlı kadının eski evdeki zor yaşamı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta tek başına yaşayan 72 yaşındaki Şükrüye Sarıkaya, evinin onarımı için hayırseverlerden yardım bekliyor.

İl merkezinde babasından kalan bazı bölümleri yıkık ahşap evde tek başına yaşamını sürdüren Sarıkaya'ya ihtiyaçlarını gidermesi için komşuları yardım ediyor.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce eşini kaybettiğini, çocuklarının evlenmesinin ardından da yaşamını yalnız başına sürdürdüğünü söyledi.

Bir gözünün görmediğini, diğer gözünün de ameliyat edildiğini anlatan Sarıkaya, "Yaşlı bir insan olarak tek başına yaşamak zor oluyor. Üç ayda bir engelli maaşı alıyorum. Yemeklerim aşevinden geliyor. Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Devletimiz de kömür veriyor, sağ olsunlar." dedi.

Evinin oldukça eski olduğunu ve onarılması gerektiğini dile getiren Sarıkaya, "Evimin duvarlarının bazı bölümleri yıkık. Çatıdan su akıyor. Yardım eli uzatılmasını bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Allah başımızdan eksik etmesin. Tokat'a geldiğinde evime gelerek çayımı içmesini istiyorum." ifadesini kullandı.







