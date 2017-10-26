Sivas'ta hırsızlık zanlısı iki kişi yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çiftlik evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşaçayırı mevkisindeki iki çiftlik evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.K. ve G.U. adlı kadın yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 3 dizüstü bilgisayar, tablet, tabanca, ev eşyaları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.