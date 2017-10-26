Uşak'taki rehin alma olayı

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UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesinde öğrenim gören eski kız arkadaşını kuru sıkı tabancayla rehin alan kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki ifade işlemlerinin ardından Kaan Ramazan E. (20), "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "adam kaçırmaya teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin rehin aldığı eski kız arkadaşı C.Y'yi daha önce darbettiği, bu nedenle hakkında mahkeme tarafından verilmiş "uzaklaştırma kararı" bulunduğu öğrenildi.

- Olay

Dün öğle saatlerinde Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna giden Kaan Ramazan E, yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla eski kız arkadaşı C.Y'yi bir sınıfa götürerek rehin almış, zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınmıştı.