Şanlıurfa'da otomobil motoru operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da İspanya'dan kaçak yollarla getirilen 118 otomobil motoruna el konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yapılan istihbari çalışma sonucunda çeşitli marka ve modellere ait otomobil motorunun İspanya'dan gemiyle İstanbul'a, daha sonra da kaçak yollarla Şanlıurfa'ya getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki çalışma sonunda motorların Evren Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda olduğu tespit edildi. Söz konusu dükkana yapılan operasyonda çeşitli marka ve modellere ait 118 otomobil motoruyla çekici ve dorse ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriyeli uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.