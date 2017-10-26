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Şanlıurfa'da otomobil motoru operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 15:48
Şanlıurfa'da otomobil motoru operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da İspanya'dan kaçak yollarla getirilen 118 otomobil motoruna el konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yapılan istihbari çalışma sonucunda çeşitli marka ve modellere ait otomobil motorunun İspanya'dan gemiyle İstanbul'a, daha sonra da kaçak yollarla Şanlıurfa'ya getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki çalışma sonunda motorların Evren Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda olduğu tespit edildi. Söz konusu dükkana yapılan operasyonda çeşitli marka ve modellere ait 118 otomobil motoruyla çekici ve dorse ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriyeli uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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