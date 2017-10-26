HDP'li Beştaş'ın Adana'da yargılandığı dava

ADANA (AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Beştaş katılmadı, avukatları ise hazır bulundu.
Milletvekili Beştaş'ın avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı karar için erteledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, yaptığı bir konuşma üzerine "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama", "devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından dava açılmıştı.