HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, derslerinde başarılı 51 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.
Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan Çukurca Eğitim Kalitesini Araştırma Projesi (ÇEKAP) kapsamında, 26-31 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Çanakkale'ye gezi programı düzenlendi.
Proje kapsamında Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi son sınıfında okuyan derslerinde başarılı 25 kız ve 26 erkek öğrenci, iki kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.
Öğrencileri Kaymakam Ayca, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan uğurladı.