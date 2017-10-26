İş adamlarından silah zoruyla para alındığı iddiası

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MANİSA (AA) - Manisa'da, bazı iş adamlarından silah zoruyla para aldıkları ve bu kişilere senet imzalattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı iş adamlarından silah zoruyla para alındığı ihbarı üzerine bazı ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ç.B, C.A, İ.N, S.L, M.A.E ve M.S.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, farklı tarihlerde birçok iş adamından silah ve bıçak zoruyla para aldıkları ve bu kişilere senet imzalattıkları, ayrıca bazı yaralama olaylarına karıştıkları belirtildi.



