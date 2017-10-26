"Galatasaray maçı büyük fırsat"

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, içinde bulundukları sıkıntılı durumdan çıkmak için hafta sonu sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için büyük fırsat olduğunu söyledi.

Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'a gelirken bir kriz olduğunu bildiğini belirterek, "Biz de bu krizi yönetmeye geldik. Bizim tek dezavantajımız zamanın dar olmasıydı. Bir hafta içerisinde 3. maçımızı oynayacağız. Kendi kurmadığımız, yüzeysel olarak tanıdığımız bir takım. Maalesef sıkıntıları içine girdiğimde gördüğüm bir takım." dedi.

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Çalımbay, "Burası bambaşka bir yerdir, futbol kentidir. Burada çalışmak çok büyük sorumluluk ister. Biz de bu sorumluğu, hedefleri bilerek geldik. Gönül, Trabzonspor gibi bir camiaya sezon başı gelip kendi takımını kendin yapmayı ister. O zaman her şey daha bambaşka olur. Şimdi biz takımı tanıyoruz ve saha içindeki sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalımbay, artık tedavi sürecine gireceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Karşımızda bir tane sıkıntı var, zaman yok. Çok kritik maçlar oynayacağız. Oynadığımız maçlarda ne kadar eleştiri olursa olsun özellikle Yeni Malatyaspor maçının son 25 dakikasında takımdan çok memnunum. Biz o gün çok büyük bir şanssızlık yaşadık. 10 kişi kalmak, kendi kalemize gol atmak, hakikaten üzücü bir olaydı. Bir takımın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri ama kimse oralara bakmaz, herkes neticeye bakıyor. Bunlar da gayet normal şeyler. Biz orada bazı şeyleri gördük. Belki puan olarak o maç kötü oldu ama gördüğümüz şeyler ilerisi için de bizim için de avantaj oldu."





- "Bu tempoyla zor"





Çalımbay, Çorum Belediyespor maçının ise sonucundan memnun olduğunu ancak oyundan memnun olmadığını anlatarak, "Hele hele tempodan hiç memnun değilim. Bu tempoyla bir şey yapmamız zor. Bazı arkadaşların kesinlikle kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Bizim gördüğümüz özellikle kapasite açısından çok eksik var. Galibiyet çok güzel ama bu tempo bizi bir yerlere götürmez. Bu tempoların üzerine çıkmamız lazım." ifadesini kullandı.





- Galatasaray maçı





Galatasaray maçının sadece takım değil, camia açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bizim kendi taraftarımız önünde bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben taraftarımıza inanıyorum, güveniyorum. Trabzonspor taraftarını biliyorum. Taraftar her zaman kötü gün dostudur. Böyle günleri aşarsak, en büyük destek taraftardan olacaktır. Bu maçlar bizim için ve camia için çok önemli maç. Kim oynarsa oynasın, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Herkes en üst seviyesine çıkacaktır. Bu maçı iyi bitirdiğimizde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Çalımbay, önlerindeki sıkıntılı süreci aşmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, "Galatasaray maçı da bu iş için en büyük fırsat. Camia, oyuncular için çok büyük şans. Bizim de bunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ben bu maçı çok iyi şekilde bitirdiğimizde önümüzün açılacağını, takımın güveninin geleceğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un ligin en fazla gol yiyen takımı olmasının Galatasaray maçında bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı yönündeki soruya da Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Yeni Malatyaspor ve Çorum Belediyespor maçlarında 1 gol yedik. O da kendi kalemize attığımız gol. Galatasaray maçına o maçlardan iki kat daha konsantre olmamız gerek. Galatasaray'ın orta saha ve forveti hücuma dönük oynuyor. Yenilen gollerden defansı suçlamak yanlış. Bir tek defanstan kaynaklanan şey değil. Orta saha ve forvetteki arkadaşlarımızdan da kaynaklanıyor. Defans yapacaksak hep beraber, atak yapacaksak hep beraber yapacağız."

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Çalımbay, Kucka ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları, Rodallega ve Mas'ın da cezaları nedeniyle hafta sonundaki karşılaşmada görev alamayacağını kaydetti.





- Rodallega'nın kırmızı kart görmesi





Çalımbay, Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gören Hugo Rodallega'nın maç sonunda 'ırkçılık' konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin ise şunları söyledi:

"Hugo, bizim için çok önemli oyuncu. Böyle bir kart görmesini beklemiyorduk. Bu kartı öyle es geçemeyiz, cezası olacak. Öyle bir kart görülmez 3-0 öndeyiz, galibiz. Öyle gereksiz bir kart görmemesi gerekiyor. Hiçbir Türk insanın ırkçılıkla alakası olacağını zannetmiyorum, öyle bir şey varsa da üzücü ve kötü bir olay. Rodallega ile tek konuştuğumuz, yaptığının yanlış olduğuydu. Bir tek Rodallega değil, kim kırmızı kart görürse görsün hem kendine hem takıma zarar veriyor. Gereksiz kart görenlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hangi arkadaş olursa olsun gerekli cezayı çekmek zorunda."

Takımda kadro dışı bırakma gibi bir durum olmadığını ifade eden Çalımbay, "Ne ceza, ne kadro dışı gibi bir yaptırım uygulamadık. Hiç konuşulmadı, görüşülmedi. Eğer takıma faydası yoksa, zararı varsa kim olursa olsun onunla yolları ayırabiliriz. Bize şu anda aç ve takımını düşünen, sorumluluğu alan ve şu andaki durumu çok çok iyi yaşayan kişiler lazım." değerlendirmesinde bulundu.





- Yabancı sayısı





Ligde yabancı sayısını fazla bulduğunu belirten Çalımbay, "Ben yabancı arkadaşlara kesinlikle karşı değilim ama yabancı sayısını fazla buluyorum. Yabancı gelse bile bir kriter konması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray takımına baktığınızda 11 oyuncusu yabancı, antrenörü yabancı. Gönül ister ki orada yerli arkadaşlarımız olsun. Bu, uzun bir konu. Burada altyapıya dayanıyor her şey. Belli bir şeyler var, altyapıdaki arkadaşlarımız var, A takımda olmaları gerekiyor. Önemli olan alttan oyuncular yetişmesi. Abdulkadir ve Yusuf çok iyi. Diğer kulüplerin de yetiştirmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Çalımbay, takımın yaş ortalamasının yüksek olduğu yönündeki söylemlere katılmadığına işaret ederek, "Beni için oyuncunun yaşı değil, sahadaki performansı önemlidir. İşini yapıyorsa sorun yok. 36 yaşındaki Eto'o ile çalıştım, bana göre en profesyonel oyunculardan bir tanesiydi." dedi.

Deneyimli teknik adam, göreve başlamasının ardından teknik direktör Şenol Güneş, Ersun Yanal ve Özkan Sümer ile konuşarak fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Çalımbay, Antalyaspor'dan ayrılış süreciyle ilgili olarak da Eto'o veya başka bir oyuncuyla hiçbir sorunun olmadığını sadece yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle olduğunu söyledi.

Çalımbay, sözleşmesinin sezon sonuna kadar olması konusunda ise "Ben bugüne kadar gittiğim hemen her kulüpte birer sezonluk sözleşme imzaladım. Buraya da aynı şartlarla geldim. Zaten başarılı olursam burada benimle devam ederler, ben de burada kalırım. Ben burada kısa vadeli değil, uzun vadeli planlar yapıyorum." şeklinde görüş belirtti.