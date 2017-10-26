"Kullanmadım" dediği ByLock'a 3 bin 644 kez girmiş

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski polisin, "kullanmadığım" dediği "ByLock" raporunda programa 3 bin 644 kez erişim sağladığı tespit edildi. Zanlı, bu tespite rağmen suçlamayı kabul etmeyince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski polis Serkan Ayvalı, mahkemeye tutuklu bulunduğu Osmaniye Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğu ve programa 3 bin 644 kez erişim sağladığının tespit edildiğini söyledi.

"ByLock" programı tespiti yapılan telefonun kendisine ait olduğunu belirten sanık Ayvalı, programı kullanmadığını savundu.

Mahkeme başkanının "Nerelisin?" sorusuna sanık Ayvalı, "Adanalıyım" yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "ByLock tespiti yapılan numarada kullanıcı adın 'Ayva01" dediği sanık Ayvalı, "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Kullanıcı adımın soyadımın bir bölümünün devamında da memleketim olan Adana'nın plakasının olması tamamen tesadüften ibarettir." savunmasını yaptı.

Sanık Ayvalı görev süresince hakkında olumsuz hiçbir müfettiş raporu da bulunmadığını anlatarak, "14-15 kez de maaş taltifi aldım, bir de takdir belgem vardır. Ben ülkeme hainlik edecek hiçbir şey yapmadım. 15-16 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ayvalı, tekrar "ByLock" kullanmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık eski polis memuru Ayvalı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.