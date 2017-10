Bitlis Valisi Ustaoğlu:

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Nasıl ki her dağın tepesinde, her ağacın dibinde, her vadide askerimiz bu memleketin güvenliği ve huzuru için canını ortaya koyup kahramanca mücadele veriyorsa, buraya gelen yatırımcılar da aynı kahramanlığı yapıyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle 23 sene önce Bitlis'ten ayrılıp İstanbul'da tekstil sektöründe çırak olarak işe başlayan ve yıllar sonra memleketine dönen Bülent Uğurlu'nun devlet desteğiyle kurduğu fabrikanın açılış törenine katıldı.

Fabrikayı gezen Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, herkesin gurur duyduğu bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bitlis'in, ülkede işsizlik oranının en yüksek olduğu illerin başında yer aldığını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Kentin, yeni istihdam ve iş imkanlarına çok ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanının çağrısıyla 2017'de istihdam seferberliği ilan edildi. İlimizde özellikle tekstil sektörüne girişimcileri davet ettik. Nasıl ki her dağın tepesinde, her ağacın dibinde ve her vadide askerimiz bu memleketin güvenliği ve huzuru için canını ortaya koyup kahramanca mücadele veriyorsa, buraya gelen yatırımcılar da aynı kahramanlığı yapıyor. Çünkü birtakım olumsuzlukları hiç bahane etmeden gelip buraya yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Onları adeta birer kahraman olarak görüyorum."

Ustaoğlu, Bitlis'in huzur, emniyet ve güven şehri olduğunu, yatırımcıları kente davet ederek onlara ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getirdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri de katıldı.