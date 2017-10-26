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KOCAELİ (AA) - Basın İlan Kurumu'nca (BİK) hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi" eğitimi Kocaeli'de başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki BİK Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, yerel yazılı basında internet haberciliğinin özendirilmesi ve kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İnternet haberciliğinin, yerel yazılı basın için önemine dikkati çeken Canbey, "Adına internet dediğimiz teknoloji, son 20-25 yıl içinde hayatımızın her anını öylesine sardı, öylesine işgal etti ki bize tercih hakkı dahi tanımadı. E-ticaretten bankacılık işlemlerine, e-devletten uluslararası ilişkilere kadar her alanda bilişim teknolojisi kullanılıyor." diye konuştu.

-"Dijital medya ile rekabet ederek gücünüzü tüketmeyin"

Gazetelerin her geçen gün daha fazla yaygınlaşan internet dünyasında nasıl yer edineceği konusuna ve BİK'in gazetelere verdiği desteklere değinen Canbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2010 yılında 3,5 milyar Türk Lirası olan Türkiye'nin reklam yatırımının sadece yüzde 7'sini alan dijital medya, bugün 7 milyar liralık pastanın dört diliminden birini, yani yüzde 25'ini almayı başardı. Aradan geçen süre sadece 7 yıl. Buna karşın yazılı basın sektörünün payı yüzde 27'den yüzde 15'in altına düştü. Web'deki haber okuru sayısı, gazetelerin günlük bayi satışının neredeyse 15 katına ulaştı. Bu rakamlar bize tek birşey söylüyor: Artık medyanın üç değil, dört kolu var. Ona da bu nedenle yeni medya diyoruz. Bugün gelinen noktada Basın İlan Kurumu olarak bizler, aynı sektörün içinde olduğumuz sizlere, dost paydaşlarımıza ısrarla 'Dijital medya ile rekabet ederek asla gücünüzü tüketmeyin' diyoruz."

- "Kaliteli ve nitelikli işler üretmeliyiz"

BİK'in dijital dönüşüm sürecinde yazılı basını yalnız bırakmadığını, yeni projeleriyle desteklerinde artık ikinci aşamaya geçtiğini vurgulayan Canbey, şunları kaydetti:

"Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Gazetelerimizin internet sitelerinin teknolojik altyapısı ve görsel tasarımının belli bir standarda ulaşması. Bununla birlikte içerik üreten personelin, yani gazeteci arkadaşlarımızın niteliklerinin artırılması. Bu da kaliteli ve nitelikli internet yayıncılığını beraberinde getirecek."

İki gün sürecek eğitim seminerinde, grup çalışmaları, simülasyon uygulamaları, beyin fırtınası yöntemleri verilecek. Türkiye'de ilk defa uygulamalı ve interaktif yöntemlerle desteklenip uygulanan eğitim, Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyfi Kılıç tarafından veriliyor.

Eğitime, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da resmi ilan yayınlama hakkı olan gazetelerin temsilcileri katılıyor.