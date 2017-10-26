Ağaçtan düşen öğretmen yaşam savaşını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri'den Gemerek ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine ziyarete gelen 47 yaşındaki öğretmen Ayhan Vural, 3 gün önce elma toplamak için evin bahçesindeki ağaca çıktı.
Vural, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Beyin kanaması şüphesiyle Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Vural, buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Vural, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ayhan Vural’ın cenazesi, Yeniçubuk Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Yeniçubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Evli ve iki çocuk babası Vural'ın, Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı öğrenildi.