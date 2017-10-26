Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağaçtan düşen öğretmen yaşam savaşını kaybetti

26 Ekim 2017 Perşembe, 16:07
Ağaçtan düşen öğretmen yaşam savaşını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'den Gemerek ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine ziyarete gelen 47 yaşındaki öğretmen Ayhan Vural, 3 gün önce elma toplamak için evin bahçesindeki ağaca çıktı.

Vural, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Beyin kanaması şüphesiyle Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Vural, buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Vural, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayhan Vural’ın cenazesi, Yeniçubuk Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Yeniçubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Vural'ın, Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta hırsızlık zanlısı iki kişi yakalandı
YEREL

SİVAS'TA HIRSIZLIK ZANLISI İKİ KİŞİ YAKALANDI
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı
YEREL

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat
YEREL

SİVAS VE KAYSERİ'DE KÜLTÜR SANAT

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

İç çamaşırı kutusunda sigara kaçakçılığı
YEREL

İÇ ÇAMAŞIRI KUTUSUNDA SİGARA KAÇAKÇILIĞI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL:
Aşık Veysel'in doğumunun 123. yılı
YEREL

AŞIK VEYSEL'İN DOĞUMUNUN 123. YILI
3S Kale Holding'den Divriği'ye 5 milyon liralık &quot;meydan&quot; yatırımı
YEREL

3S KALE HOLDİNG'DEN DİVRİĞİ'YE 5 MİLYON LİRALIK "MEYDAN" YATIRIMI
Aşık Veysel'in doğumunun 123. yılı
YEREL

AŞIK VEYSEL'İN DOĞUMUNUN 123. YILI
Kartalkaya Barajı ile 38 bin dekar arazi suya kavuşacak
YEREL

KARTALKAYA BARAJI İLE 38 BİN DEKAR ARAZİ SUYA KAVUŞACAK