Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahekemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski komiser Mehmet E. ile eski polis memuru Ahmet T. ve avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadıklarını ve örgüte üye olmadıklarını ileri sürdü.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütaalasında sanıkların ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi nedeniyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.