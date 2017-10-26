Ünlü futbolcular gençlerle buluştu

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VAN (AA) - Gençlik ve Spor ile Adalet bakanlıkları tarafından yürütülen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Van'a gelen Türk futbolunun ünlü isimleri gençlerle buluştu.

İpekyolu Gençlik Merkezi'ndeki programa katılan eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti ve Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'la birlikte gençlerle bir araya geldi.

Futbolcular, unutamadıkları maçlar, A Milli Futbol Takımı'nın başında yabancı antrenör bulunması, yabancı oyuncu sayısı ve video hakem uygulamasıyla ilgili gençlerin sorularını yanıtladı.

- "Lucescu'nun yerine Türk teknik adamla devam edilebilir"

Cezaevlerindeki genç hükümlülerle beraber olmak amacıyla geliştirdikleri proje kapsamında Van'a geldiklerini belirten Ali Gültiken, ülkenin istikbali olan gençlerle bir arada olmak istediklerini, böyle bir ortamın yaratılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Beşiktaşlı eski futbolcu Gültiken, çok başarılı futbolcular yetiştiren ve hala çok başarılı futbolcuların bulunduğu milli takıma sahip bir ülke olarak şu anda hedeflenenin gerisinde olunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Lucescu konusu çok konuşuldu. İsimle alakalı değil ama Türkiye'de artık yabancı teknik adamın milli takımlarda görev almaması konusunda hepimiz ortak bir konsensüse sahibiz. Bugün futbol tarihimiz içinde 2002 Dünya Kupası, Avrupa'daki şampiyonalarda elde ettiğimiz başarıların altında Türk teknik adamlar olduğunu görüyoruz. Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş. Demek ki bu işin de kendi içinde bir gerçekliği var. Tüm dünyada da o ülkenin içinden gelen insanlarla başarı grafiklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Biz de bunu destekliyoruz. Türkiye'nin temel sıkıntısı seçiciler. Göreve getirilen kesimin bu işe bakışını değiştiremezsek bu yapı böyle devam edecek. Şu anda da gördüğümüz, bir şekilde bundan sonraki turnuvaya Lucescu'nun yerine Türk teknik adamla devam edilecek yönünde genel görünüş var. Kesin olarak böyledir demiyoruz ama sanki bir değişime gidilecek gibi bir fotoğraf var. Umut ediyoruz böyle olur."

- "Sokak futbolu geride kaldı"

Galatasaraylı eski futbolcu Hasan Şaş ise hayatında unutamadığı, en çok üzüldüğü anın Fenerbahçe'ye 6-0 yenildikleri maç olduğunu anlatarak, başarı olarak da Türkiye'nin 52 yıl sonra katıldığı dünya kupasında elde ettikleri başarıyı unutamadığını dile getirdi.

Galatasaray forması altında UEFA ve Süper Kupa'yı aldıkları yılda da takım olarak çok iyi bir kadro kurduklarını kaydeden Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman takımımızda 4 tane yabancı vardı, 16 Türk vardı. Şimdi bakıldığında tam tersi. Şu anda 14 yabancı 6 Türk var. Yabancılarla iyi kaynaştık. UEFA Kupası'nı ve sonra Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Türkiye'de kazanılmış en değerli kupalardan 2 tanesiydi. O kupaların bütün sporseverleri de sevindirdiğini düşünüyorum. Dileriz başka takımlar da kazanır. Yabancı futbolcu konusunda, iyi futbolcu her yerde oynar. 14 yabancı olsa da kalitesini gösterip oynayabilir. Bizim dönemlerde yetenekli futbolcular gelişiyordu çünkü sokak futbolu vardı. Yeni dijital çağda devamlı çocuklarda obezite görüyoruz. Futbol oynamıyorlar, sürekli bilgisayar başındalar. Sokak futbolunu biraz geride bıraktık. Yetenekli oyuncular biraz daha azaldı. Yetenekli Türk oyuncular da var. Onların artık çalışmaları, kilo vermeleri gerektiğini, yabancılardan formayı almasını bilmeleri gerekir."

"Maddi açıdan bir sıkıntıları yok. Şu anda Türk oyuncular 27-28 yaşına geldiklerinde yedi sülalesine yetecek kadar para kazanabiliyorlar." diyen Hasan Şaş, "Çalışmaları gerekir. Tamam yabancı geldi, yedek kulübesinde oturayım, paramı alayım dedikleri zaman motivasyonları düşüyor. Bu nedenle Türk futbolcuların çok çalışmaları lazım. Bir futbolcumuz burada 5 kilo fazlası vardı, İspanya'ya gittiği zaman 6 kilo verdi. Türk oyuncular öne çıksın diyoruz ama yabancıların çalışma karakterini unutmamak lazım. Türk futbolcular da çok çalışmalı, mücadele ederek formaları geri almalı." diye konuştu.

Futbolcular gençlerle buluşmalarının ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, projenin çok başarılı olduğunu kaydederek, "Siz sadece genç mahkumlarla değil aynı zamanda diğer gençlerle de bir araya geliyorsunuz. Onlara da yaşam tecrübelerinizi aktaracaksınız. Sizinle buluşmaları onların hayatlarında önemli bir an olacak. Valilik olarak bu projeyi önemsiyoruz. Bizzat ben de vakit bulduğum sürece bu işin içinde yer alacağım." dedi.

Her insanın bir mücevher olduğunu ve hükümlüleri topluma kazandırmak için bu projede yer aldıklarını dile getiren Ali Gültiken, "Her insan hayatta hata yapabilir. Amacımız onları topluma kazandırmak. Onların hayatına pozitif anlamda dokunabilmek. İnşallah bu yolda sizlerle birlikte hep beraber yürürüz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki projelere büyük destek verdiklerini aktardı.

"2016 yılında başlayıp 2017 yılında açıkladığımız gençlik projeleri destek kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 203 projeye 20 milyon TL destek verdik." diyen Carti, "81 kitap kafe, 91 gençlik merkezi, 25 hobi gençlik merkezi açıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 2012'den bu yana verilen hibe desteğinin yüzde 65'ini bir defada verdik. Bundan dolayı projenin başarılı olması için il müdürlüklerimize ve sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düşüyor." şeklinde konuştu.

Futbolcular daha sonra Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i makamında ziyaret ederek, genç hükümlülerle buluşmak için Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna geçti.