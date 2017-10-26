Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla mücadele

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, orman yangınları konusunda Türkiye ortalamasına göre iyi durumda olduklarını belirterek, "Türkiye'de orman yangını başına düşen alan ortalaması 5 hektarken, bizim bölge müdürlüğümüzde bu oran 1,5 hektarlarda yani yaklaşık üçte biri seviyesinde seyrediyor." dedi.

Altındaş, Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlendiği basın toplantısında, bölgedeki yangınların genellikle temmuz ile ekim ayları arasında meydana geldiğini hatırlattı.

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu anlatan Altındaş, şöyle konuştu:

"Maalesef biz bunları engelleyemiyoruz. Bu yangınların saatleri de belli aslında, 11.00 ile 20.00 saatleri arasında orman yangınları çıkıyor. Hafta sonlarında orman yangını daha fazla oluyor. Bizim insanımız piknik yapmasını çok seviyor. Maalesef mangal, piknik ateşi ve bağ bahçe temizliğinden kaynaklı yangın çıkıyor."

Altındaş, orman yangınlarına, hava araçlarının yanı sıra 47 arasöz, 17 tanker, 27 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 520 işçi ile müdahale edildiğini bildirdi.

Bölge müdürlüğü olarak orman yangınlarıyla mücadelede oldukça başarılı olduklarını ifade eden Altındaş, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınları noktasında Türkiye ortalamasında gayet iyi durumdayız. Türkiye'de orman yangını başına düşen alan ortalaması 5 hektarken, bizim bölge müdürlüğümüzde bu oran 1,5 hektarlarda yani yaklaşık üçte biri seviyesinde seyrediyor. Bizim bölgemizde iki yangın söndürme helikopterimiz var. Bunların olması bizim için büyük avantaj çünkü özellikle hava araçları yangın sündürme ve erken müdahale noktasında çok önemlidir. Yangın ihbarı alır almaz hava araçlarımızı kaldırıyoruz ve yangın büyümeden gereğini yapıyoruz. Bu yıl bölge müdürlüğü olarak 200 hektarlık alanda yangın çıktı. İnşallah önümüzdeki hafta yağışlar gözüküyor, yağışlar da başladıktan sonra çok fazla bir yangın beklemiyoruz."

Toplantının ardından Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle basın mensuplarına şehir turu yaptırıldı.