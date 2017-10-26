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KASTAMONU (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonunun düzenlediği "Altın pusula" ödüllerinde "En iyi antrenör" dalında ödül kazanan Kastamonu Oryantiring İl Temsilcisi Erdi Arslan, sadece ulusal değil uluslararası arenaya çıkmaya çalışacaklarını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa oryantiring alanında, en iyi antrenör, en iyi sporcu, en iyi haritacı, en iyi parkur planlayıcı ve en iyi kulüp şeklinde 5 farklı kategoride ödül verildiğini belirtti.

Kendisinin 2016-2017 sezonu "En iyi antrenör" ödülüne layık görüldüğünü belirten Arslan, "Bu ödüllerin seçim aşaması bu ay içinde Antalya Kemer'de yapıldı, ödüllerimiz ise Samsun'da verildi. En iyi antrenör alanında 'Altın pusula' ödülünü aldım. Önümüzdeki sene daha fazla kulüpleşeceğiz. Sporcularımızla daha fazla organizasyonlara katılarak Kastamonu'da oryantiringi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Sadece ulusal değil uluslararası arenaya çıkmaya çalışacağız." dedi.

Oryantiring alanında il birincilikleri, okullar arası yarışlar gibi birçok etkinlik yaptıklarına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sporu yaymak için birçok etkinlik yapılıyor. Oryantiring, güçsüzün güçlüyü yenebileceği bir spor dalı. Zihinsel gücün ön planda olduğu bir branş. Oryantiringi okullarda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin gelişmesini ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Ilgaz Dağı'nda önümüzdeki sene kayakla ya da koşarak etkinlik yapmayı planlıyoruz. Ilgaz her mevsim etkinlik yapılabilecek bir yer. Ulusal bir yarış yapmayı planlıyoruz."