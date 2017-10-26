TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tunç:

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UŞAK (AA) - TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçilerine FETÖ'nün kendileri için ne kadar büyük tehlikeler barındırdığını anlatacakarını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Ruanda Dostluk Grubu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile karşılıklı samimiyete ve güvene dayanan çalışmalar yürüttüklerini, iki ülke arasında siyasi, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin her geçen gün biraz daha güçlendiğini belirtti.

Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçilerinin yarın ve cumartesi günü Uşak'ta bir dizi temaslarda bulunacağını bildiren Tunç, ziyaretlerde büyükelçilerin iş adamlarıyla bir araya geleceğini, karşılıklı ticari ilişkilerin güçlenmesi için düzenlenen toplantılara katılacaklarını ifade etti.

Afrika kıtasının siyasi, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler bakımından yıllardır ihmal edilen bir coğrafya olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Davetimiz üzerine Uşak’ı ziyaret edecek olan büyükçilere FETÖ tehlikesinin sadece bizim için değil, kendileri için de ne kadar büyük tehlikeler barındırdığını anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin aktif dış politika stratejisi üzerine son yıllarda Afrika ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerimiz geliştirilmiştir. Dünyanın gözünü diktiği, sömürdüğü, koloni olarak gördüğü, zengin ve bakir kaynaklara sahip Afrika’ya ülkemiz dost elini uzatmış ve bu el, bu bölgeden aynı samimiyetle karşılık bulmuştur. Afrika ülkeleri ile asırlardır devam eden kapsamlı ilişkilerimiz yeniden tarihteki hak ettiği yere kavuşmuştur. Uşak’ta eğitim ve öğrenim gören binlerce Afikalı öğrencimizin tanıtımımıza katkıları şüphesiz çok büyüktür. Ancak tek başına yeterli bir enstrüman değil. Davetimize icabet eden Afrikalı büyükelçilerimiz ile karşılıklı öğrenci sayısının artırılması, ekonomik işbirliğimizin canlandırılması ve Uşak’ın daha iyi tanıtılmasını amaçlıyoruz."







