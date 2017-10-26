Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.