Valilikten "yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması" uyarısı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinden, bağ ve çiftlik evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yerleşim yerlerinden uzaktaki yazlık, bağ evi, çiftlik evi ve benzeri şekilde kullanılan her türlü yapıda yiyecek ile içecek türü hiçbir malzemenin bırakılmaması gerektiği bildirildi.
Vatandaşların güvenlik nedeniyle farklı maksatlarla kullanımının önüne geçmek için harhangi bir aksaklığa mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurunun yapıldığı kaydedildi.