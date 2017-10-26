Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 16 sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı Köyü yakınlarında yapılan yol kontrolünde H.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 16 sığınmacı yakalandı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sığınmacıları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkardıkları öne sürülen sürücü H.Y ve araçtaki H.H çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.