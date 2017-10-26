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Denizli'deki FETÖ/PDY davası ceza kararı

26 Ekim 2017 Perşembe, 16:25

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sanığa verilen kararın, bir üst mahkemece delillerin yetersizliğinden dolayı bozulmasının ardından, davanın yeniden görülmesine devam edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliyesine karar verdiği eski öğretmen Hacer A. hakkında 7 Şubat'ta verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasının Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 4 Nisan'da bozulması nedeniyle davanın tekrar görülmesine başlandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hacer A. ile avukatı ve sanık yakınları katıldı.

Sanık Hacer A'nın ByLock programını kullandığına ilişkin delillerin araştırılmadığı gerekçesiyle tekrar görülen duruşmada, sanığa ByLock programına giriş tarihlerinde nerede olduğu soruldu.

Hacer A, ByLock programını hiçbir telefona indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Duruşmaya, 23 Kasım'da devam edilmek üzere ara verildi.

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