Gerçeğini aratmayan tatbikat

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AYDIN (AA) - Aydın, Denizli ve Muğla'dan acil kurtarma, itfaiye emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı.

Aydın Tekstil Park'ta kullanılmayan bir binada gerçekleştirilen tatbikatta Aydın, Muğla ve Denizli'den UMKE, AFAD, Emniyet, İtfaiye, Jandarma Filo Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 132 personel ile 32 araç görev aldı.

Senaryo gereği bir fabrikada buhar kazanının patlaması sonucu olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AFAD ve itfaiye ekiplerince patlamada yaralananlar ve mahsur kalanlar kurtarılırken UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edildi.

Yaralıların bir kısmı Jandarma Filo Komutanlığının helikopteriyle Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölü ve yaralı yakınlarının olay yerine girmek istemesi üzerine çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

- "Olağanüstü hallerde organize olmak çok önemli"

Aydın İl Sağlık Müdürü Mustafa Serkan Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgesel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu tip afet ve olağanüstü hallerde organize olmak çok önemli. Sadece tıbbi destek değil, gördüğünüz gibi bir yangın olayı gerçekleşti, önce itfaiye ardından da diğer ekipler müdahale etti." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş da tatbikata katılan tüm ekiplerin çok uyumlu çalıştığını vurguladı.

Tatbikatı Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aydın Jandarma Filo Komutanı Jandarma Pilot Albay Arif Hakerler ve AFAD İl Müdürü Ramazan Harman da izledi.

