Bedensel engelli "Umut"a evde "umut" olmaya çalışıyorlar

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MUŞ (AA) - Muş'ta, 6 yaşındaki bedensel engelli Umut Yılmaz'ın eğitimi için evine bir öğretmen görevlendirilirken, Umut, yaşıtlarıyla kaynaşması için de belirli aralıklarla okula götürülüyor.

Merkeze bağlı 26 kilometre uzaklıktaki Nadaslı köyünde, bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen ilkolkul öğrencisi Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim" projesi kapsamında, evine gelen öğretmeni sayesinde eğitimine devam ediyor.

Bugüne kadar sırt ve başından dört kez ameliyat geçiren Yılmaz'a İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen Öğretmen Sena Tuğrul, haftanın 5 günü evde ders veriyor.

Tuğrul, yaptığı açıklamada, Umut'un ortopedik bedensel engelli olduğunu ve okul öncesi eğitimi aldığını ifade etti.

Ailesinin, Umut'u okula getirip götüremediğini söyleyen Tuğrul, şunları anlattı:

"Bundan dolayı evde eğitim hizmeti veriyoruz. Belirli günler Umut'u okula getirip çocuklarla kaynaşsın diye etkinlik yaptırıyoruz. Arada, öğrenciler Umut'u evde ziyaret ediyorlar. Ev ortamında derslerimize devam etmeye çalışıyoruz. Haftanın 5 günü okuldan eve giderek Umut'a eğitim veriyorum."

- "Umut'un tedavisi için yardım bekliyoruz"

Umut'un babası Ramazan Yılmaz da çocuğunun eğitimi konusunda kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Baba Yılmaz, "Çocuğum doğarken belinde açık vardı. Doktorlar ameliyat ederek sırtını kapattılar. Şu anda başı su toplamaya başladı. Umut'un belden aşağısı tutmuyor. Maddi durumumuz yok. Şu anda tedavi için büyükşehirlere götürme imkanımız yok. Doktorları tedaviyle ilgili bize 'Vücut ile çocuğun bacakları aynı anda gelişirse bir umut var.' dedi. Çocuğun bütün raporları elimizde. Umut'un tedavisi için yardım bekliyoruz." diye konuştu.