Hakkari'de terör operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda 7 el yapımı patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda dün merkeze bağlı Oğul köyünün kuzeydoğusundaki Fak Tepe'de icra edilen arazi arama tarama faaliyeti sonucunda 4 basma düzenekli ve 3 telsiz düzenekli (birbirine bağlı) el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu aktarılan açıklamada, bu patlayıcıların olay yerinde imha edildiği ve konuyla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.