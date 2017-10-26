Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimi davası

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si eski askeri personel 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.



Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı Ulaştırma Oto Bölüm Komutanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan uzman çavuş Kenan K. "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

