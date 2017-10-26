Hakkari'de terör operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Emirşaban ve Cumhuriyet mahallelerinde iki adrese operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde haklarında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



