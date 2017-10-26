Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda dün Emirşaban ve Cumhuriyet mahallelerinde iki adrese operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon neticesinde haklarında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."