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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26 Ekim 2017 Perşembe, 16:44

Stat : Minareliçavuş

Hakemler: Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ömer Gür, Ömer Çoban, Kadir Turhan, Metehan Çakal, Bekir Ozan Has (Dk. 71 Tugay Meşekoparan), Fatih Çakır, Berke Sağkan, Ogün Bayrak, Burak Şahin (Dk. 55 Mustafa Emre Can), Samet Taş

Kayserispor: Vedat Karakuş, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık (Dk. 46 Kucker), Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin (Dk. 55 Deniz Türüç), Stojiljkovic (Dk. 69 Badji), Güray Vural, Mujangi, Gyan

Goller: Dk. 44 Gyan, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 63 Kadir Turhan (Yeşil Bursa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kana Bıyık (Kayserispor), Dk. 32 Ömer Çoban, Dk. 89 Volkan Tercan (Yeşil Bursa)


BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor, deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Yeşil Bursa'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

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