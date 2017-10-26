Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat : Minareliçavuş
Hakemler: Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ömer Gür, Ömer Çoban, Kadir Turhan, Metehan Çakal, Bekir Ozan Has (Dk. 71 Tugay Meşekoparan), Fatih Çakır, Berke Sağkan, Ogün Bayrak, Burak Şahin (Dk. 55 Mustafa Emre Can), Samet Taş
Kayserispor: Vedat Karakuş, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık (Dk. 46 Kucker), Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin (Dk. 55 Deniz Türüç), Stojiljkovic (Dk. 69 Badji), Güray Vural, Mujangi, Gyan
Goller: Dk. 44 Gyan, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 63 Kadir Turhan (Yeşil Bursa)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kana Bıyık (Kayserispor), Dk. 32 Ömer Çoban, Dk. 89 Volkan Tercan (Yeşil Bursa)
BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor, deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Yeşil Bursa'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.