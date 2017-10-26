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İyi Parti hakkında suç duyurusu

26 Ekim 2017 Perşembe, 16:44

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri üyesi bir grup, İyi Parti hakkında, Kayı bayrağını siyasi bir unsur olarak kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, Bursa Adliyesi önünde grup adına yaptığı basın açıklamasında, kurulan siyasi partinin isminin, Oğuzların Kayı Boyu'nun bayrağını simgelediğini savundu.

Türkmen dernekleri olarak durumdan rahatsız olduklarını dile getiren Akyel, "Tarih boyunca manevi şahsiyetlerle bütünleşmiş Kayı Boyu'nun bayrağının bir siyasi partinin ismi olarak kullanılmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Akyel, Söğüt'te Ertuğrulgazi'nin kabrinin başında yüzyıllardan beri duran bayrağın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Söğüt'teki resmi kutlamalarında da kullanıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bütün Yörük Türkmen derneklerinin logolarında afişlerinde bu bayrak kullanılıyor. Dolayısıyla bizler yaptığımız bir kültürel etkinlikte, bir yörük şenliğinde, festivalde her zaman Kayı bayraklarımızı asıyoruz. Derneğimizin de girişinde tabelasında bayrağımız yer alıyor. Bir vatandaşımız kültür merkezimize, festivalimize, etkinliğimize geldiğinde bu yeni siyasi partiyle bizi ilişkilendirmesi ihtimali söz konusu olamaz. Vatandaş 'Bu yeni kurulan İyi Parti mi?' dese, ne cevap vereceğiz? Ayrıca toplumda kin, düşmanlık ve ayrıştırıcı noktaya gelmeden toplumun değerlerini ayırmadan bölmeden bir an önce bundan vazgeçmeleri konusunda suç duyurusunda bulunuyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesini verdi.


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