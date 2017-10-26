Samsun'daki FETÖ/PDY davası

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla yargılanan, örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Emin Öztürk ile avukatı katıldı.
Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Öztürk, son savunmasında, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
ByLock kullanmadığını savunan Öztürk, "Mesaj içeriklerinin benimle alakası yok. Olmadığı ortaya çıktı. Hayatımın geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın yurt dışı yasağıyla tahliyesine hükmetti.