Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ta

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tam bağımsız olabilmek için nitelikli, kaliteli, fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimi ülkemizin dört bir tarafında sağlamak lazım." dedi.

Bakan Yılmaz, Tekden Koleji Cumhuriyet Eğitim Treni ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri'den Sivas'a gelen öğrenciler ile Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde bir araya geldi.

Tekden Koleji ve Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından "En büyük Bakan bizim Bakan" sloganıyla karşılanan Yılmaz, öğrencilerle selamlaştı. Yılmaz, öğrencilerin Sivas Kongresi'ni temsili olarak canlandırmasını izledi.

Bakan Yılmaz daha sonra Cumhuriyet'in temellerinin Sivas'ta atıldığını, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu belirterek, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Atatürk, 'En büyük eserim Cumhuriyet'tir' diyor. O halde bu Cumhuriyeti daha güçlü kılarsanız, Sivas Kongresi'nin amacını gerçekleştirmiş, Erzurum Kongresi'nin toplanış amacını, günümüzde dönüştüğü misyonuyla devam ettirmiş olursunuz. Nedir o? Halkı bağımsız yaşatmak, tam bağımsızlık." diye konuştu.

Yılmaz, tam bağımsız olabilmek için bu ülkeyi güçlü kılmak gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tam bağımsız olabilmek için nitelikli, kaliteli, fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitimi ülkemizin dört bir tarafında sağlamak lazım. Her alanda Türkiye çok ileriye gidiyor. Türkiye'nin ileri gitmesine neden olan da Türkiye'deki bu milli eğitimdir. Dolayısıyla bugünümüz dünden kat kat daha iyidir. Bu gençleri gördükten sonra bir kez daha altını çizerek söylüyorum ki yarınımız, geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır."

Sivas Kongresi'ne Kayseri'den gelen bir delege olduğunu da anımsatan Bakan Yılmaz, "4 Eylül Kongresi'nin toplandığı gün Kayseri'den geldiler. Niçin geldiler? 'Bu ülke tam bağımsız olsun' diye geldiler. 'Manda kabul edilmesin, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutalım, bu ülkeyi yönetme hakkı bizde olsun' diye geldiler. Bu eğitim treni aynı zamanda bir okul treni. Sivas'a geldiklerinde 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı, Selçuklu, Osmanlı eserlerini evlatlarımıza gösteriyoruz. Cumhuriyet, Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan bu yana kazanmış olduğu bütün kültürü, bilgiyi tecrübeyi inşallah gelecek nesillere de aktaracaktır. İşte bizim müfredat değişikliğimizin bir gerekçesi de bu. Kendi değerlerimizi evlatlarımıza aktarmak. 21. yüzyıla kendi özgüveni içerisinde bir nesli 21 yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyalım. İnşallah hep beraber biz bunu taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden tarafından Bakan Yılmaz'a bir plaket verdi.

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne geçerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi, müzeyi gezdi.