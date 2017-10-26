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SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında 29 Ekim Pazar günü TOFAŞ'ı ağırlayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, üst sırları hedefleyen takımlarla oynamanın farklı olduğunu belirtti.

Ernak, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarlarını TOFAŞ maçında takıma destek olmaları için salona davet etti.

Genç ve yeni bir takım olduklarını vurgulayan Selçuk Ernak, "Kulüp olarak da böyle bir tecrübemiz yok. Dolayısıyla geçen zamanın bizim lehimize işleyeceğini düşünüyorum. İlk hafta maçın içinde arzu etmediğimiz dalgalanmalar oldu. İkinci ve üçüncü hafta yavaş yavaş bunları azalttık. Ben bu olumlu gidişatın devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'ı analiz ettiklerini aktaran Ernak, şunları kaydeti:

"Play-off seviyesinde ligin üst sıralarını hedefleyen takımlarla oynamak farklı. Düzenleri, oyuncu kaliteleri, rotasyon genişlikleri bambaşka. Biz de ona göre hazırlık yapıyoruz. Hem haddimizi bilerek hazırlanıyoruz hem de rakibimizi analiz ediyoruz. 3 maç kazandılar. Çok organize ve rolleri belli bir takım. Mutlaka onları bugüne kadar oynadıkları basketbol kimliğinden uzaklaştırmamız lazım. Aksi takdirde galip gelmeyi düşünemeyiz."











