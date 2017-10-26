Edirne'de 110 sığınmacı ve kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 110 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Sarayakpınar köyleri ile İpsala ilçesindeki denetim yaptı.
Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, İran, Suriye ve Paraguay uyruklu 110 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.